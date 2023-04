Le président Aliyev : Les questions discutées visent un seul objectif, celui d’approfondir la coopération bilatérale

Bakou, 7 avril, AZERTAC

« La Géorgie et l'Azerbaïdjan sont en contact étroit depuis de nombreuses années. Nous sommes amis et alliés, et nos peuples sont liés par des liens fraternels », a souligné le président Ilham Aliyev dans sa déclaration à la presse à l’issue de la rencontre avec le Premier ministre géorgien Irakli Garibachvili à Guébélé.

Le président azerbaïdjanais a fait savoir que toutes les questions discutées avaient un seul objectif : approfondir la coopération bilatérale et prendre toutes les mesures nécessaires pour l’avenir des peuples des deux pays.

« De nombreuses questions importantes ont été discutées aujourd’hui et nous construirons nos activités futures sur la base des accords conclus », a-t-il affirmé.