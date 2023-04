Le président de la République : La Géorgie et l’Azerbaïdjan travaillent avec succès sur la mise en œuvre du Couloir médian

Bakou, 7 avril, AZERTAC

« Bien sûr, une partie importante de nos relations bilatérales est liée au transport. Dans ce domaine aussi, tous les travaux se déroulent avec succès et conformément au calendrier », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans la déclaration à la presse à l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre géorgien Irakli Garibachvili à Guébélé.

« La Géorgie et l’Azerbaïdjan travaillent avec succès sur la mise en œuvre du Couloir médian. Bien sûr, à la prochaine étape, des mesures supplémentaires seront prises pour augmenter le volume de transport de marchandises », a fait savoir le président azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a déclaré qu’il s’était rendu à plusieurs reprises dans les pays d’Asie centrale l’année dernière et cette année, notant qu’il continuerait à y effectuer des visites. Il a dit : « Il existe de nombreuses opportunités pour transporter de nouvelles marchandises le long du Couloir médian. Toutes les questions administratives doivent être résolues, la politique tarifaire doit être réglé d’un point de vue unique. Dans le même temps, des efforts conjoints doivent être déployés pour attirer et transporter les marchandises. Bien sûr, cette question a été et sera largement discutée aujourd’hui ».