L'ONU appelle la communauté internationale à ne pas abandonner le peuple afghan

Bakou, 7 avril, AZERTAC

L’Afghanistan, qui connaît déjà la crise humanitaire la plus importante et la plus grave au monde, se dirige rapidement vers un gouffre en raison d’un grave sous-financement et de l’interdiction des travailleuses humanitaires, qui entravent l’acheminement de l’aide à un moment où plus de 28 millions de personnes ont besoin d’une aide vitale pour survivre, a alerté jeudi l’ONU.

Selon la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA), l’effet profond de l’interdiction préexistante des travailleuses humanitaires à travailler dans des ONG et l’extension récente à l’ensemble du personnel féminin des Nations unies infligent « un nouveau coup impensable et dévastateur aux femmes afghanes ».

« Même si l’impact de ces interdictions n’est peut-être pas visible immédiatement, il compromettra encore davantage la capacité des partenaires humanitaires à soutenir la population, en particulier les plus vulnérables, comme les femmes et les jeunes filles », a déclaré Dr Ramiz Alakbarov, Représentant spécial adjoint, Coordonnateur résident et Coordonnateur humanitaire de l’ONU en Afghanistan.

Six millions d’Afghans sont à deux doigts de la famine

Cette décision de Kaboul d’interdire les Afghanes de travailler pour l’ONU intervient alors que ce pays d’Asie centrale est toujours en proie à l’une des pires crises humanitaires de la planète. Sur les 20 millions de ses habitants confrontés à une insécurité alimentaire grave, six millions d’entre eux sont à deux doigts de la famine.

Les niveaux de malnutrition aiguë modérée sont également les plus élevés jamais enregistrés dans le pays. L’ONU estime que quatre millions d’enfants, de femmes enceintes et de mères allaitantes souffriront de malnutrition aiguë cette année.

Dans ces conditions, le monde ne peut pas abandonner le peuple afghan en ce moment précaire. « Alors que nous continuons à dialoguer avec les autorités de facto des Talibans pour trouver une solution à ces décrets, nous demandons instamment à la communauté internationale de ne pas punir davantage le peuple afghan en refusant de lui accorder un financement essentiel », a ajouté M. Alakbarov.

En attendant, les agences humanitaires restent sur le terrain pour apporter une aide vitale à des millions de personnes. De plus, les ONG nationales et internationales ont continué à mettre en œuvre des programmes au cours des trois derniers mois malgré les circonstances très difficiles. « La population a déjà tellement souffert qu’il serait inadmissible de lui infliger un préjudice supplémentaire en la privant d’une aide humanitaire essentielle », a fait valoir M. Alakbarov.

Le Plan de réponse humanitaire est le moins bien financé au monde

Au cours des vingt derniers mois, les autorités talibanes ont pris une série de mesures de plus en plus restrictives à l’égard des femmes et des jeunes filles, visant à limiter leur participation à tous les aspects de la vie sociale, économique et politique. Selon l’ONU, la dernière décision s’inscrit dans la continuité de cette tendance négative, violant le droit des femmes au travail ainsi que le principe de non-discrimination.

Or pour les Nations Unies, la participation du personnel féminin à la réponse humanitaire est essentielle pour que les agences d’aide puissent atteindre toutes les populations dans le besoin. Dans ce dispositif, le personnel national reste l’épine dorsale de cet effort, « les femmes jouant un rôle fondamental et vital ».

En 2022, les agences d’aide ont mis sur pied l’une des plus grandes opérations d’aide au monde en Afghanistan, apportant une aide humanitaire à plus de 26 millions de personnes dans toutes les provinces.

Avec un nombre record de plus de 28 millions de personnes ayant besoin d’aide en 2023 et un appel humanitaire de 4,6 milliards de dollars, l’Afghanistan est la plus grande opération d’aide au monde. A noter que l’appel est financé à moins de 5% et n’a reçu que 213 millions de dollars à ce jour, ce qui en fait l’opération la moins bien financée au monde, selon l’ONU.