Irakli Garibachvili : L'Azerbaïdjan n'est pas seulement notre voisin et ami, mais aussi notre important partenaire stratégique

Bakou, 7 avril, AZERTAC

« Notre amitié a une longue histoire. L'Azerbaïdjan n'est pas seulement notre voisin et ami, mais aussi notre important partenaire stratégique », a affirmé le Premier ministre géorgien Irakli Garibachvili, dans sa déclaration à la presse à l’issue de la rencontre en tête-à-tête tenue le 7 avril à Guébélé avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Le Premier ministre géorgien a indiqué : « Depuis de nombreuses années, nous avons mis en œuvre des projets historiques dans divers domaines. Ces projets unissent plus étroitement nos peuples et nos pays. Nous sommes devenus dépendants l’un de l’autre, dans le bon sens du terme, et je suis convaincu que ce sera ainsi pendant de nombreuses années à venir. »