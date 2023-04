Ankara et Moscou s’accordent sur la levée des barrières sur les exportations de céréales russes

Bakou, 7 avril, AZERTAC

Ankara et Moscou ont convenu de lever les obstacles aux exportations russes d’engrais et de céréales, a déclaré vendredi le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, indique l’agence de presse Anadolu.

Le chef de la diplomatie turque recevait, vendredi, son homologue russe, Sergueï Lavrov. Les deux ministres ont tenu une conférence de presse conjointe à l'issue de leurs entretiens.

« Le corridor céréalier est la preuve que le dialogue et la négociation fonctionnent. Nous attachons de l’importance à la poursuite de l’accord. C’est également important pour réduire la crise alimentaire mondiale », a encore déclaré le ministre turc.

Avant d’ajouter : « Nous convenons que les obstacles aux céréales et aux exportations russes devraient également être supprimés. Nous soutenons les efforts visant à supprimer ces barrières ».

Cavusoglu a déclaré qu’il était important d’assurer également l’expédition d’ammoniac et d’engrais russes.

Il a ajouté que plus de 27 millions de tonnes de céréales ont été transportées par 866 navires via le corridor céréalier de la mer Noire que la Türkiye a aidé à négocier l’année dernière dans le but d’éviter une crise alimentaire potentielle au milieu de la guerre russo-ukrainienne.

Le 22 juillet, la Türkiye, l’ONU, la Russie et l’Ukraine ont signé un accord à Istanbul pour reprendre les exportations de céréales de trois ports ukrainiens de la mer Noire, qui avaient été interrompus en février en raison de la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

« La guerre, qui dure depuis plus d’un an, continue de nuire au monde entier. Nous avons une fois de plus souligné que nous espérions que la guerre prendra fin sur la base du droit international et par la négociation. Nous essayons de résoudre le problème en négociant avec les deux parties », a souligné Mevlut Cavusoglu.

La Türkiye, louée internationalement pour son rôle de médiateur entre l’Ukraine et la Russie, a exhorté à plusieurs reprises Kiev et Moscou à mettre fin à la guerre, qui dure depuis plus d’un an, par le biais de négociations.