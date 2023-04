L’Indice FAO des prix des produits alimentaires continue de chuter

Bakou, 7 avril, AZERTAC

L’Indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi en moyenne à 126,9 points en mars 2023, ce qui représente 2,8 points (2,1 pour cent) de moins qu’en février, et le 12e recul mensuel consécutif depuis le pic atteint en mars 2022. Ces 12 derniers mois (depuis mars 2022), l’Indice a en effet chuté de 32,8 points (20,5 pour cent). Ce mois de mars, le déclin résulte de la baisse conjuguée des indices des prix des céréales, des huiles végétales et des produits laitiers, malgré la hausse des indices des prix du sucre et de la viande, selon le site officiel de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

L’Indice FAO des prix des céréales s’est établi en moyenne à 138,6 points en mars, soit une baisse de 8,2 points (5,6 pour cent) par rapport au mois précédent, et de 31,6 points (18,6 pour cent) par rapport au même mois de l’année précédente.

L’Indice FAO des prix des huiles végétales s’est établi en moyenne à 131,8 points en mars, soit 4,1 points (3,0 pour cent) de moins qu’en février, et 47,7 pour cent de moins qu’il y a un an.

L’Indice FAO des prix des produits laitiers s’est établi en moyenne à 130,3 points en mars, soit 1,1 point (0,8 pour cent) de moins qu’en février, et 15,6 points (10,7 pour cent) de moins que l’année précédente à la même période.

L’Indice FAO des prix de la viande s’est établi en moyenne à 113,0 points en mars, en légère hausse (0,9 point, soit 0,8 pour cent) par rapport à février, mais en baisse de 6,3 points (5,3 pour cent) par rapport à la même période l’année précédente.

L’Indice FAO des prix du sucre s’est établi en moyenne à 127,0 points en mars, ce qui représente 1,8 point (1,5 pour cent) de plus qu’en février, ainsi qu’une deuxième augmentation mensuelle consécutive qui lui fait atteindre son plus haut niveau depuis octobre 2016.