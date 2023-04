Canada/Verglas : plus d’un million de Québécois sans électricité

Bakou, 8 avril, AZERTAC

Une tempête de pluie verglaçante qui a frappé la province canadienne du Québec, mercredi, a provoqué une panne d’électricité majeure qui a touché plus d’un million de personnes, ont rapporté les médias locaux.

Plusieurs villes de la « Belle province » ont été touchées par cette tempête, particulièrement, la région du Grand Montréal, située dans le sud de la province.

Parmi les principales conséquences de la tempête, il convient de mentionner une panne majeure d’électricité qui a touché plus d’un million de personnes.

En effet, selon la compagnie d’électricité « Hydro-Québec », 1 100 945 clients ont été privés d’électricité jeudi, en début d’après-midi.

Ce chiffre représente un peu moins du quart des abonnés du géant énergétique public.

Ce sont les régions de Montréal et de l’Outaouais (ouest de la province aux frontières avec l’Ontario) qui ont été le plus durement touchées avec près de la moitié de leurs habitants qui étaient privées d’électricité.

Par ailleurs, et en parcourant plusieurs quartiers des villes de Montréal et de Laval, jeudi, le correspondant d’Anadolu a constaté les dégâts matériels considérables ainsi que les arbres qui jonchaient le sol et qui bloquaient les rues après avoir cédé sous le poids et la pression de la pluie verglaçante.

De même, de nombreux véhicules ont été endommagés et éventrés à cause de la chute des arbres.

De plus, les écoles et les universités ont été fermées et la quasi-majorité des Montréalais et des habitants de la métropole ont été contraints de rester chez eux se contentant de travailler à distance, pour ceux qui disposaient encore du courant électrique, compte tenu de la situation.

Le réseau téléphonique n’était pas du reste avec des communications difficiles, aussi bien pour le réseau cellulaire que terrestre, dans la mesure où les relais et les antennes ont été également endommagés.

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, par ailleurs député d’une circonscription montréalaise, s’est déplacé jeudi dans la métropole où il a rencontré les équipes de secours sur le terrain et animé un point de presse improvisé dans l’un des secteurs les plus touchés de la ville. (Anadolu)