La coopération éducative avec le PNUD au menu des discussions

Bakou, 8 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des sciences et de l’éducation, Emin Emroullaïev, a rencontré vendredi dernier le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Azerbaïdjan, Nuno Queiros.

Lors de la rencontre, les parties se sont déclarées satisfaites de l’état actuel des projets réalisés entre le ministère azerbaïdjanais des sciences et de l’éducation et le PNUD en matière d’éducation et de formation professionnelle. Les perspectives de développement de la coopération ont fait l’objet de discussions.