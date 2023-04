Un autre convoi de véhicules des soldats russes traverse la zone de manifestation pacifique

Choucha, 8 avril, AZERTAC

Il n’y a aucun obstacle pour la circulation des véhicules dans la zone de manifestation pacifique lancée depuis 118 jours sur la route Latchine-Khankendi.

Le libre passage de neuf camions et d’une voiture de passagers appartenant au contingent russe de maintien de la paix se déplaçant de Khankendi vers Latchine a été assuré.

Cela montre une fois de plus que le passage libre des différents types de véhicules, y compris les ambulances et les convois humanitaires, est assuré et que la route est ouverte à des fins humanitaires.

Il convient de noter que les informations publiées dans la presse arménienne concernant le prétendu blocus de la route Khankendi-Latchine par des manifestants pacifiques constituent une désinformation du côté arménien.

Il est à noter que la manifestation pacifique sur la route Latchine-Khankendi, traversant le territoire de Choucha, avait été lancée depuis le 12 décembre dernier.