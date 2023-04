La Communauté de l’Azerbaïdjan occidental appelle l’ONU à dépêcher une mission en Arménie

Bakou, 8 avril, AZERTAC

La Communauté de l'Azerbaïdjan occidental a adressé une lettre au Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, lui demandant de dépêcher une mission spéciale de l’ONU en Arménie pour lancer le processus de retour sûr et digne des Azerbaïdjanais expulsés de ce pays. La lettre indique ce qui suit :

« Nous écrivons cette lettre pour vous demander d’envoyer une mission en Arménie pour faciliter le retour pacifique, sûr et digne des Azerbaïdjanais expulsés d’Arménie.

Notre organisation, créée en 1989, s’occupe de la protection des droits des Azerbaïdjanais expulsés d’Arménie.

L’expulsion des Azerbaïdjanais du territoire actuel de l’Arménie, où ils constituaient autrefois la majorité absolue, a été achevée en 1991. Suite au nettoyage ethnique, il ne reste plus un seul Azerbaïdjan en Arménie. Le patrimoine historique et culturel azerbaïdjanais, dont les mosquées et les cimetières en Arménie, a été détruit à grande échelle et tous les toponymes azerbaïdjanais ont été modifiés.

L’expulsion des Azerbaïdjanais d’Arménie est, compte tenu de ses dimensions politiques, juridiques et humanitaires, une injustice sans précédent. Nous voudrions que cette injustice soit réparée. Sur la base du droit au retour inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et d’autres actes internationaux importants, nous aspirons à rentrer chez nous en toute sécurité et dans la dignité.

Nous avons élaboré et publié notre concept pour un retour pacifique, sûr et digne, qui a été diffusé en tant que documents officiels du Conseil de sécurité, de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social des Nations Unies respectivement sous les numéros de référence A/77/801-S/2023/134 et E/2023/53.

Comme dans d’autres situations similaires, permettre le retour volontaire, sûr et digne des Azerbaïdjanais expulsés d’Arménie nécessite une contribution internationale substantielle. Tout d’abord il faut noter que le retour est mieux assuré lorsqu’il se produit dans le cadre des dispositions légales appropriées. Le processus de retour nécessitera une assistance sécuritaire, humanitaire et socio-économique appropriée de la part de la communauté internationale. Le maintien de la paix internationale, le suivi, la responsabilisation, l’intervention et d’autres activités nécessaires sont indispensables pour empêcher une nouvelle expulsion, discrimination et préjudice à la population renvoyée. Des mesures appropriées de reconstruction et de réconciliation sous supervision internationale seront également nécessaires pour assurer la réhabilitation et la réintégration durables des rapatriés.

Nous tenons à réitérer que notre demande légitime à l’Arménie de garantir notre droit à un retour sûr et digne ne peut être interprétée à tort comme préjudiciable à l’intégrité territoriale ou à la souveraineté de l’Arménie.

Dans le but de parvenir à la justice et à la réconciliation sur la base des droits de l’homme, nous avons contacté directement le gouvernement arménien pour lui demander d’entamer un dialogue.

Nous croyons aux droits de l’homme et à l’égalité des êtres humains devant la loi. Ignorer les droits des Azerbaïdjanais d’Arménie est la perpétuation de l’injustice. Cela ne contribue aucunement au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir soutenir notre cause par vos bons offices en tant que Secrétaire général des Nations Unies et de dépêcher en Arménie une mission interinstitutionnelle des Nations Unies, qui pourrait effectuer les tâches suivantes :

évaluer la situation globale et identifier les mesures à prendre pour créer des conditions propices au retour volontaire dans la sécurité et la dignité ;

identifier les besoins du processus de rapatriement en termes d’assistance humanitaire internationale et de programmes de réhabilitation, de reconstruction et de réintégration à long terme ;

identifier les mesures législatives et exécutives que l’Arménie doit mettre en œuvre pour garantir les droits, les libertés et la sécurité des rapatriés azerbaïdjanais, et leur réintégration, ainsi que les mesures nécessaires pour parvenir à la réconciliation ;

évaluer l’état du patrimoine culturel azerbaïdjanais et identifier les mesures nécessaires pour restaurer les éléments du patrimoine endommagés et effacés ;

procéder à un inventaire des biens saisis illégalement appartenant aux Azerbaïdjanais;

recueillir des informations sur l’impact du conflit sur les droits des Azerbaïdjanais de souche, forcés de fuir leurs foyers en Arménie ;

concevoir et mettre en œuvre des mesures de confiance permettant aux habitants azerbaïdjanais expulsés d’Arménie de visiter leurs maisons, cimetières, lieux sacrés et patrimoine culturel dans ce pays ;

procéder à une évaluation technique sur le terrain de la situation en matière de sécurité en vue d'un éventuel rôle de sécurité internationale à l'appui du rapatriement.

En tant que partie intéressée, nous restons prêts à interagir avec l’ONU dans la réalisation d’activités visant à garantir le droit au retour des Azerbaïdjanais expulsés d’Arménie, et ainsi contribuer au maintien de la justice, de la paix et de la sécurité dans la région ».