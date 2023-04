Moments d’une vie dédiée au peuple : 1982

Bakou, 8 avril, AZERTAC

A l’occasion du 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, éminent homme politique et homme d'État, fondateur de l'Azerbaïdjan indépendant moderne, l’AZERTAC présente les moments les plus importants de la vie et des activités politiques exceptionnelles du leader national par ordre chronologique.

Le 4 janvier. Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan, Heydar Aliyev, a pris part à une cérémonie consacrée à l’achèvement de la construction de nouvelles installations à la Raffinerie de pétrole de Bakou.

Le 14 janvier. Il a prononcé un discours lors de la cérémonie d’ouverture du mausolée et de la Maison de la poésie Molla Penah Vaguif à Choucha. Il s’est familiarisé avec le musée d’histoire de Choucha.

Le 20 janvier. Il a assisté au concert de Tikhon Khrennikov et Niyazi à la Philharmonie nationale d’Azerbaïdjan après M. Magomayev.

Le 12 février. Il est intervenu lors de la session à l’usine de laminage de tubes d’Azerbaïdjan.

Le 5 mars. Il a prononcé un discours au Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan.

Le 22 mars. Il a pris part à la cérémonie de dévoilement de la statue de Djafar Djabbarli.

Le 26 mars. Il a prononcé un discours lors de la session de l'usine d’essai et d’expérimentation « Elektrochtamp ».

Le 9 mai. Il a visité l’internat militaire Djamchid Nakhtchivanski.

Le 10 mai. Il a rencontré les responsables et les joueurs de football de l’équipe du Neftchi Bakou.

Le 18 mai. Il a prononcé une allocution lors de la cérémonie funéraire de Gara Garayev.

Le 4 juin. Il a rencontré un groupe du « Théâtre Bolchoï » de l’URSS qui était en tournée à Bakou.

Le 10 juin. Il a pris part à l’ouverture de la Maison-musée de l’éminent chanteur Bulbul.

Les 2 et 3 juillet. Il a prononcé des discours lors des sessions plénières des comités du parti de la ville de Lenkeran et de la région d’Astara.

Le 17 juillet. Il a pris la parole à une cérémonie organisée à l’occasion du 60e anniversaire de la création de l’Orchestre symphonique d'État d’Azerbaïdjan Uzeyir Hadjibeyov.

Le 29 juillet. Il a assisté aux Journées de poésie de Vaguif à Choucha.

Le 31 juillet. Il a prononcé un discours lors de la session plénière conjointe des conseils d’administration des unions azerbaïdjanaises des arts créatifs à Khankendi.

Le 3 août. Il a prononcé un discours à la cérémonie de dévoilement du monument de Natavan à Choucha.

Le 7 septembre. Il a tenu des réunions régionales des militants du parti et de l’économie dans les régions productrices de coton.

Le 11 septembre. Il est intervenu lors des réunions régionales des militants du parti et de l’économie dans les régions viticoles.

Le 24 septembre. Il a accueilli Leonid Brejnev venu en visite en Azerbaïdjan. Il a prononcé une allocution lors d’une réunion solennelle.

Les 1 et 2 octobre. Il a effectué une visite en République socialiste soviétique autonome du Nakhtchivan.

Le 5 octobre. Il a reçu les participants des Journées du studio de cinéma « Lenfilm », organisées en république.

Le 12 octobre. Il a eu une rencontre avec des peintres au Comité central d’Azerbaïdjan du Parti communiste.

Le 18 octobre. Il s’est joint à une cérémonie consacrée au 170e anniversaire de la naissance de Mirza Fatali Akhoundov.

Le 25 octobre. Il a prononcé un discours au 1er Congrès des médecins territoriaux d’Azerbaïdjan.

Le 26 octobre. À l'initiative de Heydar Aliyev, la dépouille de Husseyn Djavid a été ramenée de Sibérie en Azerbaïdjan.

Le 2 novembre. Il a assisté à la cérémonie d’adieu de Husseyn Djavid, dont la dépouille a été ramenée de Sibérie à la Patrie.

Le 22 novembre. Il a été élu membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste de l’Union soviétique.

Le 24 novembre. Par décret du Présidium du Soviet suprême de l’URSS, il a été nommé premier vice-président du Conseil des ministres de l’URSS.

Le 6 décembre. Il s’est rendu en visite à Moscou.

X X X

Le 29 septembre, le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a signé un décret portant déclaration de l’an 2023 « Année Heydar Aliyev » dans le pays. Le 10 mai 2023 marquera le 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais, fondateur de l’État azerbaïdjanais indépendant, homme politique et homme d’État exceptionnel.