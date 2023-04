L’ICESCO organise un colloque aux fins de discussion des moyens d’amélioration des soins de santé dans le monde islamique

Bakou, 8 avril, AZERTAC

À l’occasion de la Journée mondiale de la Santé, le Secteur des Sciences et de la Technologie relevant de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ICESCO) a tenu, vendredi 7 avril 2023, un colloque sous le thème « La Santé pour Tous », aux fins de discussion des moyens et mécanismes d’amélioration des soins de santé dans les pays du monde islamique, avec la participation d’un groupe d’experts et de spécialistes du secteur de la santé, des sciences génétique, des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle, selon le site web de l’ICESCO.

Dans son allocution d’ouverture du colloque tenu par visioconférence, Dr Raheel Qamar, Chef du Secteur des Sciences et de la Technologie de l’ICESCO, a passé en revue les efforts déployés par l’Organisation afin de contribuer à l’amélioration des soins de santé dans ses États membres, et ce, à travers nombre de programmes et projets tels que le Programme de l’ICESCO pour l’amélioration des services d’eau et d’assainissement dans 1000 écoles rurales du monde islamique, les centres de recherche et les instituts spécialisés dans le domaine de la santé dans plusieurs Etats membres , et les réseaux scientifiques qui visent à organiser des sessions de formation au profit des personnes travaillant dans ledit domaine.

Les scientifiques participant au colloque, originaires du Pakistan, de Malaisie, du Ghana et des États-Unis d’Amérique, ont souligné la nécessité d’intensifier les efforts internationaux et régionaux pour accroître les investissements dans les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle, afin de bénéficier de leurs applications dans le domaine de la santé, ainsi que l’importance d’impliquer les gouvernements, les organisations internationales et régionales et les individus dans le processus d’innovation et de réhabilitation des cadres compétents dans le secteur de la santé.