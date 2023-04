Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et iranienne se sont entretenus par téléphone

Bakou, 8 avril, AZERTAC

Les ministres des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan et de la République islamique d’Iran, MM. Djeyhoun Baïramov et Hossein Amir Abdollahian les 7 et 8 avril.

Les parties se sont mutuellement déclarées respecter l’intégrité territoriale et la souveraineté des deux pays.

Au cours de l’entretien téléphonique, les deux ministres ont discuté en détail du mécontentement et des malentendus existants entre les deux pays. L’importance de poursuivre les négociations pour éliminer les malentendus a été mise en valeur.

Les parties se sont mises d’accord pour travailler sur la mise en œuvre des projets existants entre l’Azerbaïdjan et l’Iran.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a souligné qu’il est important de respecter la politique étrangère indépendante de l’Azerbaïdjan basée sur ses intérêts nationaux et ses relations bilatérales avec les pays de la région.

Les ministres ont souligné l’importance de poursuivre les contacts mutuels.