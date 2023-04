Tempête solaire : effets sur la santé

Bakou, 8 avril, AZERTAC

Un orage magnétique, aussi appelé tempête solaire ou encore tempête géomagnétique, est un phénomène lié aux variations de l'activité solaire.

Les éruptions solaires s’accompagnent habituellement de l’éjection de flux de plasma. En arrivant au contact de notre planète, ces flux de plasma, composés d’ions et d’électrons, perturbent le magnétisme de la terre avec des fluctuations brusques et intenses, et les différentes couches qui l’entourent, dont l’ionosphère, elle-même composée d’ions et d’électrons.

Ces fluctuations produisent les aurores boréales. Sur terre elles peuvent modifier la direction de l'aiguille de la boussole ou perturber les communications (radio, téléphone), les satellites, mais aussi les centrales électriques. Les avions et bateaux peuvent se retrouver privés de systèmes de navigation.

La tempête solaire est plus problématique pour les personnes sensibles aux conditions météorologiques et souffrant de maladies chroniques, les personnes âgées et les femmes enceintes.

La tempête solaire peut avoir des conséquences sur le rythme cardiaque et le système nerveux de façon presque immédiate. Elle réduit la variabilité de la fréquence cardiaque. Chez les personnes souffrant de maladies coronariennes, elle augmente le risque qu’une insuffisance cardiaque ou qu’un infarctus survient.