Moments d’une vie dédiée au peuple : 1983

Bakou, 10 avril, AZERTAC

A l’occasion du 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, éminent homme politique et homme d'État, fondateur de l'Azerbaïdjan indépendant moderne, l’AZERTAC présente les moments les plus importants de la vie et des activités politiques exceptionnelles du leader national par ordre chronologique.

Le 18 janvier. Le premier vice-président du Conseil des ministres de l’URSS, Heydar Aliyev, est intervenu lors de la réunion élargie du ministère de la Marine.

Le 4 mars. Il a présidé la première session du comité d’État sur la construction de la ligne ferroviaire Baïkal-Amour.

Le 14 avril. Il a assisté à la soirée dédiée au 70e anniversaire de la naissance de l’éminent chef d’orchestre et compositeur azerbaïdjanais Niyazi à la Maison des unions.

Le 17 juin. Il a été décoré pour la deuxième fois du titre honorifique de Héros du Travail socialiste.

Le 18 juillet. Il s’est entretenu, au Kremlin, avec Gyorgy Lazar, président du Conseil des ministres de la République populaire hongroise.

Le 2 août. Il a reçu la délégation du Congrès national mexicain au Kremlin.

Le 6 août. Il s’est entretenu, au Kremlin, avec le chef de la délégation de la République arabe syrienne, Mahmoud Zuabi, président du Conseil du peuple syrien.

Le 12 août. Il a reçu M. Kababa, ministre de la Santé de la République arabe du Yémen au Kremlin.

Le 25 août. Il a rencontré une délégation américaine au Kremlin.

Le 5 septembre. Il a visité l’exposition des tapis azerbaïdjanais lancée à la Galerie d’art d’Etat d’Azerbaïdjan, organisée en marge du symposium international consacré à l’art des tapis d’Orient à Bakou.

Le 24 septembre. Il a assisté à la pièce de théâtre « Iblis » (Le Satan), dédiée au centenaire du grand poète et dramaturge azerbaïdjanais Husseyn Djavid à Bakou.

Le 1 octobre. Il a assisté au concert de l’Orchestre symphonique d’État Uzeyir Hadjibeyov, dédié à la Musique du monde international, à la Philharmonie d’État d’Azerbaïdjan M. Magomayev.

Le 15 octobre. Il a assisté au ballet « Les mille et une nuits » tenu à l’occasion du 60e anniversaire de la naissance de Fikret Amirov au Palais des Congrès du Kremlin.

Les 27 octobre – 2 novembre. Une délégation de l’URSS dirigée par Heydar Aliyev a effectué une visite au Vietnam.

Le 19 novembre. Il a reçu une délégation de quatre partis politiques du Japon.

X X X

Le 29 septembre, le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a signé un décret portant déclaration de l’an 2023 « Année Heydar Aliyev » dans le pays. Le 10 mai 2023 marquera le 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais, fondateur de l’État azerbaïdjanais indépendant, homme politique et homme d’État exceptionnel.