Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan et le Kazakhstan ont une attitude fraternelle l’un envers l’autre

Bakou, 10 avril, AZERTAC

L'Azerbaïdjan et le Kazakhstan ont une attitude sincère et fraternelle l'un envers l'autre. C'est une bonne base pour le développement de la coopération bilatérale, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors d'une rencontre restreinte avec le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaïev, à Astana.

Evoquant les domaines de la coopération entre les deux pays, le chef de l'Etat a dit : « Evidemment, dans les conditions actuelles, les projets commerciaux et économiques, d'investissement, d'infrastructures de transport et de logistique et les projets liés à la conjugaison des efforts de nos pays dans ces domaines sont prioritaires. »