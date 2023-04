L’AZERTAC et le Complexe de télévision et de radio du président kazakh signent un mémorandum de coopération

Bakou, 10 avril, AZERTAC

Dans le cadre de la visite officielle du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev au Kazakhstan, un mémorandum d’entente et de coopération a été signé à Astana entre l’AZERTAC, agence de presse nationale d'Azerbaïdjan, et le Complexe de télévision et de radio du président de la République du Kazakhstan, société par actions à but non lucratif.

En présence des chefs d'Etat Kassym-Jomart Tokaïev et Ilham Aliyev, le mémorandum a été signé par Vugar Aliyev, président du Conseil d'administration de l'AZERTAC, et Raushan Kazhibayeva, directrice générale du Complexe de télévision et de radio du président kazakh.

Selon le mémorandum, les ressources médiatiques du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan établissent des relations de partenariat mutuel au niveau national et international, l'échange de contenu médiatique, la production conjointe.