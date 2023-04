Une éducation de qualité pour tous d’ici 2030, un objectif menacé

Bakou, 11 avril, AZERTAC

Malgré les progrès réalisés dans le monde en matière d’éducation, quelque 263 millions d'enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés, ce qui menace la réalisation de l’objectif d’une éducation de qualité pour tous d'ici 2030, a averti lundi la Vice-Secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies, Amina Mohammed, indique le site officiel de l’ONU.

La question est examinée cette semaine lors de la nouvelle session de la Commission de la population et du développement (CPD), qui se tient au siège de l'ONU à New York jusqu’à vendredi.

Dans son allocution d'ouverture, Mme Mohammed a souligné à quel point l'éducation est un investissement crucial à long terme pour un avenir durable.

Cependant, les pays sont confrontés à « une triple crise de l'éducation - une crise d'équité et d'inclusion, de qualité et de pertinence, pour doter les générations actuelles et futures des compétences dont elles ont besoin pour prospérer dans un monde en évolution rapide ».

Les millions d'enfants dans le monde qui ne vont pas à l'école ne représentent qu'un défi parmi d'autres pour la communauté internationale.

Tout aussi préoccupant est le fait que de nombreux élèves n'apprennent tout simplement pas, a déclaré Mme Mohammed. Près de 70% des enfants des pays pauvres ne peuvent pas comprendre un texte de base à l'âge de 10 ans, principalement en raison de facteurs chroniques tels que la pauvreté et la malnutrition.

Transformer les systèmes éducatifs

« En fin de compte, nous devons réimaginer et transformer nos systèmes éducatifs s'il l’on veut qu’ils soient adaptés à notre objectif », a déclaré la Vice-Secrétaire générale. « Nous devons apprendre à apprendre tout au long de notre vie et apprendre à vivre en paix les uns avec les autres et avec la nature ».

Elle a appelé à des initiatives pour que tous les apprenants soient « prêts pour le climat » et connectés à l’Internet et au monde de l'innovation numérique, ce qui est particulièrement important pour les filles et les femmes des pays du Sud, qui sont les plus exclues.

La communauté internationale devra également réfléchir à la manière de tirer profit de la « diversité démographique » mondiale, certains pays ayant un âge médian d'environ 50 ans, et d'autres seulement 15 ans. Cela s'applique également aux personnes âgées, qui constitueront la majorité de la population mondiale d'ici 2050, et aux personnes handicapées.

Mme Mohammed a souligné la nécessité d'assurer une éducation inclusive pour les femmes et les filles et de les encourager à poursuivre des études en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM).

L’éducation change la vie

Le thème du genre a été repris par Natalia Kanem, Directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), qui a décrit l'éducation comme « une porte ouverte » et « qui change la vie », en particulier pour les femmes et les filles vulnérables.

« Lorsqu'elles disposent des connaissances et des compétences dont elles ont besoin pour connaître et revendiquer leurs droits, les femmes mieux éduquées sont plus susceptibles d'être en meilleure santé, de se marier plus tard et de planifier le nombre et l'espacement des enfants », a déclaré la cheffe de l'agence chargée de la question de la santé sexuelle et reproductive.

« Elles sont plus susceptibles d'utiliser les soins prénatals, de faire vacciner leurs enfants et de rechercher des services de santé lorsque leurs enfants ont besoin de soins. Elles sont plus susceptibles de participer au marché du travail formel et de gagner des revenus plus élevés », a-t-elle ajouté.

L'éducation réduit également la probabilité de mariage d'enfants, de mutilations génitales féminines et d'autres pratiques néfastes, et réduit le risque de violence sexiste.

Mme Kanem a souligné la nécessité de protéger et de défendre l'éducation pour tous, y compris l'éducation sexuelle complète, qui donne aux adolescents des informations et des compétences pour développer des relations positives et saines.

L’éducation sexuelle complète aide les filles à éviter les grossesses non désirées ; elle encourage également les filles et les garçons à rester à l'école.

« C'est parfaitement logique : donnez aux gens les informations et le pouvoir de prendre en charge leurs propres droits et choix en matière de procréation, et les résultats en matière de développement s'amélioreront », a-t-elle déclaré.

Dans un message préenregistré, le chef du Département des affaires économiques et sociales (DESA) de l'ONU, Li Junhua, a expliqué l'impact de la dynamique démographique sur l'éducation.

Il a déclaré que dans certaines parties du monde, où la capacité de financement public est limitée, une population d'âge scolaire en croissance rapide rend plus difficile la réalisation des objectifs en matière d'éducation.

Pendant ce temps, d'autres endroits ont connu des déclins relatifs de ce secteur de la population, ce qui a entraîné une moindre pression sur les budgets de l'éducation, offrant des opportunités pour stimuler les investissements destinés aux jeunes comme aux adultes.

La pandémie de COVID-19 a également révélé des failles dans les systèmes éducatifs.

« Les enfants et les jeunes des pays à faible revenu et à faible revenu ont été privés d'accès à l'apprentissage car ces pays ont connu d'importantes réductions des dépenses publiques d'éducation », a noté M. Li, soulignant la nécessité de soutenir ces investissements gouvernementaux.

« Cela nécessitera d'investir dans l’alphabétisme numérique et de combler la fracture numérique, en tirant les leçons de la pandémie de COVID-19. Et nous devons continuer à élargir l'accès à l’Internet et aux technologies numériques pour l'éducation », a-t-il ajouté.

Décrochage scolaire

La pandémie, ainsi que les conflits, le changement climatique et la montée de l'insécurité alimentaire, ont encore aggravé les inégalités, a déclaré Xing Qu, Directeur général adjoint de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Cette situation a conduit à une double crise affectant l'apprentissage et le bien-être, a-t-il noté. « À cela s'ajoutent des taux croissants de dépression et de stress chez les jeunes dans de nombreux contextes – alimentés par la peur de ce que l'avenir nous réserve, entre autres facteurs. Le bilan de ces facteurs de stress sur la santé et le bien-être entraîne une augmentation du décrochage scolaire et une pénurie d'enseignants », a-t-il déclaré.

M. Li a rappelé que lors du Sommet des Nations Unies sur la transformation de l'éducation en septembre dernier, près des deux tiers des pays ont exprimé leur inquiétude quant au bien-être de leurs enseignants et de leurs élèves.

En réponse, l'UNESCO a appelé une action forte dans trois domaines clés : combler l'écart entre les sexes dans la scolarisation et la participation à l'école ; soutenir l'éducation sur les questions de puberté, de relations et de santé sexuelle et reproductive ; et renforcer les efforts pour intégrer la santé et le bien-être dans les écoles, notamment en garantissant la fourniture de repas scolaires nutritifs.

« De plus, l'apprentissage ne s'arrête pas une fois qu'un enfant quitte la classe », a-t-il ajouté. « C'est pourquoi nous devons aussi favoriser l'apprentissage tout au long de la vie – pour tous : pour la citoyenneté active, l'employabilité, la santé et le bien-être – et la cohésion de nos communautés ».