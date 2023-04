La KOBIA et la Chambre de commerce extérieur du Kazakhstan signent un mémorandum d’accord

Bakou, 11 avril, AZERTAC

Un mémorandum d’accord a été signé entre l’Agence azerbaïdjanaise pour le développement des petites et moyennes entreprises (KOBIA) et la Chambre de commerce extérieur du Kazakhstan.

Le document a été signé par Orkhan Mammadov, président du Conseil d’administration de la KOBIA, et Aïan Yerenov président du Conseil d’administration de la Chambre de commerce extérieur du Kazakhstan.

Le mémorandum prévoit la promotion et le soutien de la coopération entre les PME des deux pays, les opportunités de commerce et d’investissement, la coopération économique, les innovations en matière de PME, l’organisation des évènements et des salons pour le renforcement de la coopération entre les PME.