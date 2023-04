Un groupe de femmes d’Azerbaïdjan occidental fait appel à la présidente de la Commission européenne

Bakou, 11 avril, AZERTAC

Un groupe de femmes d’Azerbaïdjan occidental a adressé un appel à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, dans lequel elles l’ont informée du nettoyage ethnique et d’autres crimes contre l’humanité, et ont demandé le soutien pratique de la Commission européenne pour un retour sûr et digne des Azerbaïdjanais dans leurs terres natales, tout en tenant compte des besoins spécifiques des femmes et des enfants.

Signé par des femmes intellectuelles et de jeunes étudiantes d’Azerbaïdjan occidental, l’appel contient ce qui suit :

« Au nom des femmes et des filles azerbaïdjanaises expulsées d’Arménie, nous vous écrivons pour attirer votre attention sur nos souffrances continues. Notre organisation, la Communauté de l’Azerbaïdjan occidental, créée en 1989, a pour objectif de défendre les droits des Azerbaïdjanais qui ont été forcés de fuir leurs foyers en Arménie, et de leur garantir un retour sûr et digne.

À la suite du nettoyage ethnique total commis par l’Arménie contre les Azerbaïdjanais dans ce pays, il ne reste plus un seul Azerbaïdjanais en Arménie. Cela a eu un effet dévastateur sur notre communauté, en particulier sur les femmes et les filles, qui ont beaucoup souffert de l’expulsion.

Nous tenons à souligner que la Communauté de l’Azerbaïdjan occidental attache une importance particulière à l’agenda des femmes, de la paix et de la sécurité conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Notre organisation a développé le concept de retour, dans lequel les intérêts des femmes, des enfants et des groupes sociaux vulnérables sont considérés comme la principale priorité, et les concepts et normes progressistes internationalement acceptés dans ce domaine, y compris le programme sur les femmes, la paix et la sécurité, sont censés jouer un rôle central dans le processus de retour.

Nous croyons fermement que l’autonomisation des femmes est essentielle pour créer une société pacifique et stable, et nous nous engageons à promouvoir ce programme. En conséquence, nous envisageons que les femmes soient activement impliquées dans le processus de rapatriement et de réintégration afin de garantir que le processus soit durable et efficace.

Nous devons également souligner qu’en plus du nettoyage ethnique contre les Azerbaïdjanais, l’Arménie a systématiquement détruit le patrimoine culturel azerbaïdjanais en Arménie. La destruction des sites culturels et religieux, y compris les mosquées, les cimetières et autres lieux sacrés, a non seulement causé d’immenses douleurs et souffrances aux Azerbaïdjanais, mais constitue également une violation flagrante du droit international humanitaire et des droits de l’homme. De plus, au cours des trois dernières décennies, l’Arménie a refusé d’autoriser les Azerbaïdjanais à visiter leurs cimetières, leur patrimoine culturel et leurs lieux sacrés, malgré le fait que ces visites sont cruciales pour la paix et la réconciliation. Ce traitement inhumain du patrimoine culturel azerbaïdjanais et le refus d’accès exacerbent encore les tensions dans la région.

Comme vous le savez peut-être, nous avons précédemment écrit au président du Conseil européen Charles Michel, pour faire connaître le travail de notre organisation et rechercher un soutien politique à nos efforts visant à assurer le retour sûr et digne des Azerbaïdjanais expulsés d’Arménie. Nous voudrions saisir cette occasion pour reconnaître le rôle de médiateur de l’UE dans la normalisation des relations interétatiques entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Nous pensons que le retour sûr et digne, la réhabilitation et de la réintégration des Azerbaïdjanais expulsés d’Arménie doit être au cœur de ces efforts diplomatiques.

Il va sans dire que le processus de retour nécessitera également un soutien pratique substantiel de la part de la communauté internationale. Nous apprécierions l’assistance pratique pertinente de la Commission européenne pour notre retour, en particulier pour la conception et la mise en œuvre de programmes visant à répondre aux besoins particuliers des femmes et des filles azerbaïdjanaises lors de leur rapatriement, de leur réhabilitation et de leur réintégration en Arménie.

Enfin, nous comptons sur votre soutien personnel et votre compréhension, en tant que femme et mère, du sort des femmes et des filles azerbaïdjanaises qui souffrent du nettoyage ethnique mené par l’Arménie.

Nous pensons qu’avec votre implication, nous pouvons œuvrer pour assurer un retour sûr et digne des Azerbaïdjanais expulsés, en particulier les femmes et les filles, et ainsi assurer un avenir meilleur pour eux.