Le président Ilham Aliyev félicite Jakov Milatovic pour son élection à la présidence du Monténégro

Bakou, 11 avril, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé une lettre de félicitations à Jakov Milatovic pour son élection à la présidence du Monténégro.

« Les relations d’amitié et de coopération entre l’Azerbaïdjan et le Monténégro ont de bonnes traditions. Je crois que nous ferons des efforts conjoints pour renforcer encore davantage nos relations interétatiques et étendre notre coopération dans l’intérêt de nos peuples.

Je vous présente mes meilleures salutations et vous souhaite santé, bonheur et succès dans vos futures activités responsables pour le bien-être du peuple monténégrin ami », indique la lettre.