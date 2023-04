Un iftar offert à l’initiative de Mme Mehriban Aliyeva

Bakou, 12 avril, AZERTAC

Un Iftar a été organisé le 11 avril dans l’arrondissement de Khazar, à Bakou, sur l’initiative de Mme Mehriban Aliyeva, présidente de la Fondation Heydar Aliyev.

Des familles de martyrs, des familles à faible revenu ainsi que des anciens combattants ont participé à l’iftar.

Le repas de l’Iftar a commencé par la récitation de versets du Saint Coran. Les participants ont prié pour les âmes des martyrs, qui avaient sacrifié leur vie pour l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan. Les vertus et les bénédictions du mois béni de Ramadan ont aussi été abordés lors du repas de rupture du jeûne.

Reyhan Youssifova, la mère du martyr de la Guerre patriotique Ramin Youssifzadé, et l’ancien officier Emil Hassanov, ayant combattu lors des hostilités d’avril et de la Guerre patriotique, ont exprimé leur gratitude au président Ilham Aliyev et à la première dame Mehriban Aliyeva pour leur attention et leur soutien aux familles de martyrs, aux membres de familles à faible revenu et aux anciens combattants.