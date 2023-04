La Médiatrice azerbaïdjanaise fait appel au sujet de la provocation arménienne

Bakou, 12 avril, AZERTAC

Le 11 avril 2023, les unités armées arméniennes ont une fois de plus commis une provocation portant atteinte à la paix et à la sécurité dans la région, en lançant des tirs intensifs depuis leurs positions situées en direction du village de Dygh de la région de Gorus sur les positions opposées de l’armée azerbaïdjanaise situées en direction de la région de Latchine.

La provocation, qui a fait des morts et des blessés dans les rangs des Forces armées de la République d’Azerbaïdjan, indique un communiqué publié par la Médiatrice azerbaïdjanaise Sabina Aliyeva.

« Malgré les appels et les déclarations répétées adressées à la communauté mondiale pour que l’Arménie cesse ses provocations militaires afin de garantir la paix et la tranquillité dans la région, la poursuite de ces provocations prouve une fois de plus que l’Arménie n’est pas intéressée par le processus de paix et n’a pas renoncé à ses intentions agressives

Il semble que l’Arménie entrave le processus de paix dans la région en violant gravement les normes et principes du droit international et du droit humanitaire international.

En tant que Commissaire aux Droits de l’Homme (Ombudsman) de la République d’Azerbaïdjan, nous faisons une fois de plus appel à la communauté internationale pour qu’elle prenne une position décisive afin de mettre fin aux provocations militaires de l’Arménie et de rétablir la paix », a déclaré la Commissaire aux Droits de l’Homme de l’Azerbaïdjan dans son communiqué.