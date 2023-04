Le président azerbaïdjanais reçoit le président en exercice de l’OSCE MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 12 avril, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, mercredi 12 avril, le président en exercice de l’OSCE et ministre des Affaires étrangères de la République de Macédoine du Nord, Bujar Osmani.

Le chef de l’Etat a rappelé avec plaisir ses contacts avec le président et le Premier ministre de la Macédoine du Nord lors des événements internationaux.

Ayant remercié le président azerbaïdjanais de l’avoir accueilli, Bujar Osmani l’a informé des priorités de la Macédoine du Nord en tant que président en exercice de l’OSCE. Il a déclaré que dans le cadre de la présidence macédonienne, son pays avait pris comme base le concept « Tout pour les gens » et avait œuvré à la mise en œuvre de la politique axée sur les gens. Il a rappelé le soutien apporté par l’OSCE à la Macédoine du Nord en tant qu’Etat membre, et a affirmé que son pays tente actuellement de contribuer à résoudre les problèmes à l’ordre du jour de cette organisation et, à cet égard, il a déclaré que dans la politique intérieure de la Macédoine du Nord, on prenait le concept « Une société pour tous ». Il a donné des informations sur les projets mis en œuvre en vue d’assurer la réconciliation dans les conditions post-conflit à l’intérieur du pays et dans la région. Il a souligné que son pays est prêt à partager l’expérience acquise à cet égard avec la région du Caucase du Sud.

Le président azerbaïdjanais a noté que le concept de réconciliation ethnique de la Macédoine du Nord et de la région des Balkans en général, l’expérience de la réintégration et de la création d’une société inclusive peut également être intéressante pour le Caucase du Sud. Le chef de l’Etat a rappelé la proposition de l’Azerbaïdjan relative à la tenue d’une réunion des trois pays du Caucase du Sud.

Le président Ilham Aliyev a souligné que le processus de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan est actuellement mis en œuvre dans deux directions. A cet égard, le chef de l’Etat a souligné que l’Azerbaïdjan avait fait des propositions pour organiser des réunions à Bakou afin d’avoir des contacts directs avec les résidents arméniens de la région économique du Karabagh et a ajouté qu’un représentant spécial avait été nommé par l’Azerbaïdjan à cet égard, affirmant qu’ils avaient été invités à Bakou dans le but de discuter à la fois de la réintégration et de divers projets d’infrastructure. Dans le même temps, le président Ilham Aliyev a mis en valeur le fait que les négociations sur un traité de paix et la normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan se déroulent sur une base bilatérale.

Le président de la République a évoqué l’incident survenu mardi 11 avril à la frontière arméno-azerbaïdjanaise et a déclaré qu’il s’agissait d’une provocation délibérée de l’Arménie.

Bujar Osmani a noté que l’OSCE pourrait contribuer au déminage humanitaire, au port vert et à d'autres projets pratiques en Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev a dit que l’Azerbaïdjan considérait la coopération avec l’OSCE sur le plan pratique. À cet égard, le chef de l’État a souligné la possibilité d’envisager les opportunités pour mettre en œuvre des projets de coopération pratiques et pragmatiques sur des concepts tels que la coopération conjointe sur les fleuves transfrontaliers, le déminage humanitaire, les ports verts et le Couloir médian.

Lors de la rencontre, les discussions ont a également porté sur le transport, l’énergie et d’autres questions de coopération bilatérale d’intérêt mutuel entre l’Azerbaïdjan et la Macédoine du Nord.