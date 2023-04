Le président Ilham Aliyev : Le concept de réconciliation ethnique des Balkans peut être intéressant aussi pour le Caucase du Sud

Bakou, 12 avril, AZERTAC

« Le concept de réconciliation ethnique, l’expérience de la réintégration et de la création d’une société inclusive de la Macédoine du Nord et de la région des Balkans en général peuvent être intéressants aussi pour le Caucase du Sud », a estimé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de son entretien avec Bujar Osmani, président en exercice de l’OSCE et ministre des Affaires étrangères de la République de Macédoine du Nord.

Ayant rappelé la proposition de l’Azerbaïdjan relative à la tenue d’une réunion des trois pays du Caucase du Sud, le chef de l’Etat a souligné que le processus de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan est actuellement mis en œuvre dans deux directions. Le président azerbaïdjanais a souligné que l’Azerbaïdjan avait fait des propositions pour organiser des réunions à Bakou afin d’effectuer des contacts directs avec les résidents arméniens de la région économique du Karabagh.