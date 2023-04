Ilham Aliyev : L’incident survenu à la frontière arméno-azerbaïdjanaise est une provocation délibérée de l’Arménie

Bakou, 12 avril, AZERTAC

« Un représentant spécial a été nommé par l’Azerbaïdjan dans la zone économique du Karabagh et ses résidents d’origine arménienne ont été invités à Bakou dans le but de discuter à la fois de la réintégration et de divers projets d’infrastructure », a fait savoir le président de la République Ilham Aliyev au cours de son entretien avec le président en exercice de l’OSCE, Bujar Osmani.

Dans le même temps, le président Ilham Aliyev a souligné que les négociations sur un traité de paix et la normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan se déroulent sur une base bilatérale. Evoquant l’incident survenu ce mardi à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, le président azerbaïdjanais a souligné qu’il s’agissait d’une provocation délibérée de l’Arménie.