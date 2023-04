L’Azerbaïdjan et la France discutent de l’état actuel de leur coopération éducative

Bakou, 12 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Sciences et de l'Éducation, Emin Emroullaïev, a rencontré l’ambassadrice de France en Azerbaïdjan, Anne Boillon.

Au cours de l’entretien, l'état actuel des relations et les perspectives de la coopération dans le domaine de l'éducation entre l'Azerbaïdjan et la France ont fait l'objet de discussions, a-t-on appris auprès du ministère des Sciences et de l’Education de la République d'Azerbaïdjan.