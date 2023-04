Rashid Rover des Émirats arabes unis atterrira sur la Lune le 25 avril

Bakou, 12 avril, AZERTAC

Le Centre spatial Mohammed Bin Rashid (MBRSC) a annoncé aujourd'hui que le rover Rashid, à bord de l'atterrisseur lunaire HAKUTO-R Mission 1, devrait se poser sur la Lune le 25 avril 2023 à 20 h 40 (heure des Émirats arabes unis), indique l’agence de presse émiratie WAM.

La date d'atterrissage est sujette à modification en fonction des conditions opératoires. Le Rashid Rover est actuellement en orbite autour de la Lune à une altitude d'environ 100 km au périlune (périapside) et d'environ 2 300 km à l'apolune (apoapside). Les points de l'orbite les plus rapprochés du centre de la lune sont appelés périlune, et les plus éloignés sont appelés apolune.

Vers 19h40 le 25 avril, l'atterrisseur transportant Rashid Rover effectuera de multiples manœuvres de contrôle orbital pour atteindre une orbite circulaire de 100 km autour de la Lune avant de déclencher la séquence d'atterrissage. Pendant la séquence d'atterrissage, la sonde effectuera une manœuvre de freinage, mettant en marche son système de propulsion principal pour décélérer depuis l'orbite. À l'aide d'une série de commandes prédéfinies, l'atterrisseur ajustera son altitude et réduira sa vitesse pour se poser en douceur sur le site confirmé du cratère Atlas dans la Mare Frigoris.

L'équipe ELM effectuera près de 370 minutes de communication avec le rover le plus compact du monde avant l'atterrissage, ainsi que 12 répétitions de mission pour les opérations de surface. Les répétitions de mission sont essentielles pour que l'équipe d'ingénieurs soit prête à exécuter ses programmes après l'alunissage et pour permettre aux différentes équipes travaillant sur les sous-systèmes de synchroniser leur travail opérationnel.

La prochaine étape de la navigation de l'atterrisseur lunaire HAKUTO-R Mission 1, qui contient le rover Rashid, comprend l'achèvement de toutes les manœuvres de contrôle orbital lunaire prévues avant la séquence de débarquement, ainsi que la confirmation que le véhicule est prêt à commencer la séquence d'atterrissage. En cas de changement des conditions opérationnelles, trois sites alternatifs d'atterrissage ont également été programmés, les prochaines opportunités étant prévues pour le 26 avril, le 1er et le 3 mai.

La mission lunaire des Émirats est financée par le fonds TIC de l'autorité de régulation des télécommunications et du gouvernement numérique (TDRA), qui vise à soutenir la recherche et le développement dans le secteur des TIC aux Émirats arabes unis.