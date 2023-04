QatarEnergy annonce la signature d’un accord de partenariat définitif avec Sinopec

Bakou, 12 avril, AZERTAC

QatarEnergy a annoncé la signature d'un accord de partenariat définitif avec "Sinopec" (China Petrochemical Corporation) pour le projet d'expansion du Champ Nord-Est (CNE), le plus grand projet dans l'Histoire de l'industrie du GNL, selon l’agence de presse QNA.

Selon les termes de l'accord, QatarEnergy transférera à Sinopec une participation de 5 % ce qui équivaut à une ligne de production du projet, d'une capacité de 8 millions de tonnes par an. Cet accord n’affectera pas les participations des autres actionnaires.

Cet accord marque l'entrée de "Sinopec" en tant qu'actionnaire dans l'une des entreprises communes propriétaires du projet du Champ Nord-Est qui est l'un des projets les plus importants de l'industrie mondiale du GNL.

L'accord a été signé par le ministre d'État aux Affaires énergétiques, membre élu et Président exécutif de "QatarEnergy", l’Ingénieur Saad Sherida Al Kaabi et le Président de "Sinopec", Dr. MA Yong-sheng, lors d'une cérémonie de signature qui a eu lieu aujourd’hui au siège de "QatarEnergy" et à laquelle ont assisté des cadres supérieurs des deux entreprises.

Lors de la cérémonie de signature, Son Excellence l’Ingénieur Saad Sherida Al Kaabi a déclaré : "La République populaire de Chine est l'un des plus importants marchés gaziers au monde et un marché clé pour les produits énergétiques qataris". Il ajoute : "l'événement d'aujourd'hui approuve l'engagement de "QatarEnergy" à approfondir ses relations avec les principaux consommateurs de GNL, tout en donnant la priorité aux partenariats stratégiques à long terme et à l'alignement avec des partenaires chinois de classe mondiale, représentés par "Sinopec" ici et aujourd'hui".

Faisant référence à l'accord signé par les deux parties en novembre 2022 pour fournir quatre millions de tonnes par an de gaz naturel liquéfié à partir du projet d'expansion du champ Nord-Est, Son Excellence le ministre Al Kaabi a déclaré : « Il s'agissait non seulement du premier accord de vente et d'achat de GNL du projet d'expansion du Champ Nord-Est à être signé et annoncé, mais également du plus long accord de ce type dans l'Histoire de l'industrie du GNL.

Aujourd'hui, "Sinopec" rejoint la famille du GNL au Qatar en tant que premier partenaire asiatique dans le projet d'expansion du Champ du Nord-Est. » Son Excellence a poursuivi :« La signature de l'accord avec "Sinopec" constitue une nouvelle étape pour les relations bilatérales distinguées entre la République populaire de Chine et l'État de Qatar. À cette occasion, je tiens à remercier tous les membres des équipes de travail de "Sinopec" et de "Qatar Energy" pour leurs grands efforts qui ont abouti à la signature de cet important accord. »

De sa part, le PDG de "Sinopec", Dr Ma Yongsheng, a déclaré que cet accord constituait une étape concrète dans le cadre de l'accord conclu entre les deux pays dans la perspective d'approfondir le partenariat entre "Sinopec" et "QatarEnergy", soulignant qu'il s'agissait d'une nouvelle étape suite à la signature de l'accord à long terme concernant le GNL dans le cadre du projet CNE en novembre 2022, marquant la coopération intégrale réalisée par les deux entreprises dans le cadre du projet CNE. Dr Ma a ajouté que la coopération énergétique entre la Chine et le Qatar se caractérise par une complémentarité naturelle, et que "QatarEnergy" est l'un des principaux producteurs de GNL au monde et l'un des partenaires les plus importants de "Sinopec".

En effet, il explique que la coopération avec "QatarEnergy" aidera "Sinopec" à optimiser davantage la structure de consommation énergétique de la Chine et à renforcer la sécurité, la stabilité et la fiabilité de l'approvisionnement en énergie propre. Il a également espéré que les deux entreprises continueront à explorer de nouvelles opportunités de coopération dans le domaine du GNL sur la base des fondations solides qu'elles ont posées ensemble et qu'elles élargiront davantage les domaines de leur coopération afin de parvenir à un bénéfice mutuel et à des résultats avantageux pour les deux parties.

Il faut rappeler que cet accord est le premier de son genre après la série de partenariats annoncés l'année dernière dans le cadre du projet du CNE, d'une valeur de 28,75 milliards de dollars américains, ce qui augmentera la capacité d'exportation de GNL de Qatar de 77 millions de tonnes par an actuellement à 110 millions de tonnes par an.