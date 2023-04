Türkiye : protéger le patrimoine culturel suite aux séismes

Bakou, 12 avril, AZERTAC

Une première cargaison de 20 conteneurs a été livrée aux musées d'archéologie de Hatay et de Kahramanmaraş par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) afin de protéger le patrimoine culturel irremplaçable des régions de Türkiye touchées par les tremblements de terre de février, a annoncé mardi l’agence onusienne.

« Ces conteneurs ne sont qu'un début », a déclaré Louisa Vinton, la Représentante résidente du PNUD, qui signale que la livraison entre dans un effort plus large visant à aider le ministère turc de la Culture et du Tourisme à protéger les objets endommagés avant leur restauration complète, indique le site officiel de l’ONU.

Sauvegarder des trésors inestimables

Dix-huit conteneurs ont été livrés au musée d'archéologie de Hatay et deux conteneurs au musée d'archéologie de Kahramanmaraş le 6 avril dernier. Ils seront utilisés pour sauvegarder des trésors inestimables des collections des deux musées jusqu'à ce que les experts en préservation puissent restaurer les points d'intérêt endommagés ou détruits et finalement reloger les artefacts et les œuvres d'art pour qu'ils puissent être vus par le public.

Les livraisons ont eu lieu deux mois après le double tremblement de terre majeur qui a causé la mort d'au moins 50.000 personnes, déplacé plus de 3,3 millions de personnes et provoqué des dégâts estimés à 103,6 milliards de dollars.

« Le PNUD recherche actuellement des fonds pour soutenir un effort plus large visant à reconstruire des milliers de monuments du patrimoine culturel endommagés, dans toute leur splendide diversité », a déclaré la Représentante du PNUD.

« Il ne s'agit pas seulement d'objets physiques, aussi cruciaux soient-ils pour la mémoire historique, mais aussi d'une contribution à la revitalisation de l'identité unique et de l'esprit humain de la région », a souligné Mme Vinton.

Le ministère de la Culture et du Tourisme recense 8.444 structures historiques du patrimoine culturel dans les 11 provinces les plus durement touchées par les tremblements de terre.

Plus de 60% des 2.863 structures que les experts en patrimoine ont pu inspecter ont subi des dommages plus ou moins importants, selon l'évaluation de la reconstruction et du rétablissement après les tremblements de terre (TERRA) menée par le gouvernement avec le soutien des Nations Unies, de l'Union européenne et de la Banque mondiale.

Antakya toujours en ruines

« Avec une grande partie d'Antakya encore en ruines, nous devons protéger et restaurer ce que nous pouvons des symboles durables de notre ville », a déclaré l'acteur turc et Ambassadeur de bonne volonté du PNUD, Mert Firat. La famille de Mert Firat est originaire d'Antakya et, en tant que fondateur de l'organisation civique Needs Map, il a participé activement à la réponse aux tremblements de terre dès le premier jour.

L'histoire d'Antakya remonte aux périodes romaine, byzantine et ottomane, et les objets du musée éclairent l'histoire de la région. Les trésors inestimables du musée archéologique de Hatay comprennent une statue monumentale de deux tonnes du roi hittite Suppiluliuma, qui régnait il y a 3.000 ans, une riche collection de mosaïques romaines et byzantines et le sarcophage d'Antakya, une majestueuse tombe en marbre datant du troisième siècle avant Jésus-Christ.

En plus des conteneurs, le PNUD fournira également des radios portatives, des drones et des tablettes, qui sont nécessaires pour évaluer les dommages causés aux objets, cartographier les zones endommagées, prendre des photos pour la documentation et assurer la sécurité des objets pendant que les études d'évaluation des dommages se poursuivent dans les biens culturels et les musées au cours des prochaines semaines.

Au-delà du patrimoine culturel

Le PNUD a déjà fourni 25 conteneurs à l'unité de lutte contre les incendies de Hatay pour remplacer temporairement le bâtiment d'Antakya qui abritait le service des incendies et tous ses camions et qui s'est complètement effondré lors des tremblements de terre.

Ce ne sont là que quelques-unes des contributions du PNUD aux efforts de « relèvement précoce » dans les zones touchées par les tremblements de terre.

Le PNUD fournit également des équipements de gestion des déchets, des outils et des produits de base pour aider à gérer les débris des tremblements de terre de manière à protéger la santé publique et l'environnement.

Le Programme onusien met en place des centres mobiles pour les personnes âgées et les personnes handicapées ; il travaille avec des coopératives de femmes pour mettre en place des cuisines mobiles approvisionnées en produits agricoles locaux ; et il soutient les efforts visant à développer la formation professionnelle pour les survivants du tremblement de terre déplacés dans d'autres régions.