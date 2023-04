La France a une nouvelle fois montré sa position biaisée contre l'Azerbaïdjan

Bakou, 13 avril, AZERTAC

La déclaration du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères soutenant l'Arménie à propos de sa provocation du 11 avril contre les positions azerbaïdjanaises situées en direction de la région de Latchine ne reflète pas la réalité.

C’est ce qui ressort du commentaire du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères concernant la déclaration publiée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France le 12 avril.

Il a été noté que la France, qui était médiatrice dans le conflit arméno-azerbaïdjanais pendant près de 25 ans, n’a pas dressé de bilan sur la politique d’agression et d’occupation de l’Arménie, n'a pas cherché à résoudre le conflit, et a mené une campagne de diffamation contre notre pays après que l'Azerbaïdjan a mis fin à l'occupation et résolu le conflit lui seul, a une fois de plus montré son intention biaisée.

La France, qui n'a pas appelé l'Arménie à respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Azerbaïdjan, et n'a pas demandé à l'Arménie de retirer ses troupes des territoires azerbaïdjanais conformément à la déclaration tripartite et aux résultats de la rencontre de Prague, à laquelle le président français était présent aussi, a déclaré qu’il était important de respecter l'intégrité territoriale de l'Arménie sur une base unilatérale, ce qui manifeste la position biaisée de la France.

Nous appelons la France à s'abstenir de telles déclarations qui incitent l'Arménie à de nouvelles provocations et encouragent les forces revanchardes.