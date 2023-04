Réunion élargie du président Ilham Aliyev avec la présidente et les membres de la Présidence collégiale de la Bosnie-Herzégovine à Sarajevo MIS A JOUR VIDEO

Sarajevo, 13 avril, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et la présidente de la Présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine, Zeljka Cvijanovic, et les membres de la Présidence Zeljko Komsic et Denis Becirovic, ont eu une réunion élargie aux délégations à Sarajevo.

Au cours de la réunion, Zeljka Cvijanovic, Zeljko Komsic et Denis Becirovic, ayant déclaré que l’Azerbaïdjan était un ami de la Bosnie-Herzégovine, ont hautement apprécié l’attitude amicale continue du président azerbaïdjanais envers la Bosnie-Herzégovine. Ils ont salué le soutien matériel et humanitaire fourni par l’Azerbaïdjan pour éliminer les conséquences des inondations survenues en Bosnie-Herzégovine en 2014 et dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, la mise en œuvre par l'Azerbaïdjan d’un certain nombre de projets d’infrastructure humanitaire en Bosnie-Herzégovine, y compris ceux destinés aux malvoyants et aux personnes âgées.

Zeljka Cvijanovic, Zeljko Komsic et Denis Becirovic se dits convaincus que la visite du président de l’Azerbaïdjan ouvrirait une nouvelle page dans le développement du partenariat entre les deux pays et apporterait une contribution significative au développement futur des relations bilatérales. Il a été noté qu’il y aurait lors de la visite un échange de vues détaillé sur les questions figurant à l’agenda bilatéral, ainsi que sur les questions internationales.

Il a été déclaré que les relations politiques entre l’Azerbaïdjan et la Bosnie-Herzégovine étaient à un excellent niveau et que les deux pays soutenaient l’intégrité territoriale et la souveraineté l’un de l’autre. Les parties ont également noté que l’ouverture de l’ambassade d’Azerbaïdjan en Bosnie-Herzégovine jouait un rôle important dans le développement des relations. Il a également été mentionné que la Bosnie-Herzégovine avait l’intention d’ouvrir prochainement une ambassade en Azerbaïdjan. il a été souligné que la Bosnie-Herzégovine avait supprimé le régime des visas pour les citoyens azerbaïdjanais et que l’Azerbaïdjan prendrait également les mesures appropriées dans ce sens.

La présidente et les membres de la Présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine ont évoqué l’importance de ne jamais oublier le massacre commis par les forces armées arméniennes dans la ville de Khodjaly en Azerbaïdjan dans la nuit du 25 au 26 février 1992, notant qu'il y avait eu des événements similaires dans l’histoire de la Bosnie-Herzégovine et dans celle de l’Azerbaïdjan.

Evoquant la signature de l’accord de jumelage entre Bakou et Sarajevo en 1972, le président Ilham Aliyev a déclaré que les relations entre ces villes se développaient sur la base de la fraternité.

Le chef de l’Etat a déclaré que la déclaration conjointe sur le partenariat stratégique à signer entre l’Azerbaïdjan et la Bosnie-Herzégovine porterait la qualité des relations bilatérales à un niveau qualitativement nouveau.

Le président Ilham Aliyev a souligné que les relations politiques entre les deux pays étaient toujours à un très bon niveau, ajoutant que les pays se soutenaient mutuellement. Il a noté que le soutien de la Bosnie-Herzégovine à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de l’Azerbaïdjan, même pendant l’occupation des terres azerbaïdjanaises, était hautement apprécié. Soulignant que l’Azerbaïdjan avait toujours soutenu l’intégrité territoriale et la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine, le chef de l’Etat a déclaré que le soutien politique apporté par la Bosnie-Herzégovine à l’Azerbaïdjan pendant la guerre de 44 jours était apprécié.

Le président azerbaïdjanais a déclaré qu’il existait de nombreuses possibilités de coopération entre l’Azerbaïdjan et la Bosnie-Herzégovine dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’agriculture, de l’énergie, des investissements, du transport, du tourisme, de la culture, de la science, de l’éducation et d’autres domaines.

A cet égard, conformément à la Déclaration conjointe sur le partenariat stratégique signée entre les deux pays, il a été décidé de mettre en place une commission mixte intergouvernementale et des groupes de travail pour le développement des projets conjoints de coopération dans les domaines concernés.

Le président Ilham Aliyev a souligné que l’Azerbaïdjan avait lancé des projets d’investissement dans de nombreux pays du monde et pouvait donc également participer à divers projets d’investissement en Bosnie-Herzégovine.

Soulignant que le gaz naturel de l’Azerbaïdjan était exporté vers la région des Balkans et les pays voisins de la Bosnie-Herzégovine, les parties ont souligné la possibilité d’une coopération dans le secteur de l’énergie à l’avenir.

Ilham Aliyev a déclaré que l’Azerbaïdjan et la Bosnie-Herzégovine étaient des pays multiconfessionnels. Ce serait également un cas positif si les parties pouvaient échanger leurs expériences à cet égard. L’importance de la coopération entre les institutions de la société civile et les centres de recherche scientifique des deux pays a été mise en valeur.

Notant que l’Azerbaïdjan et la Bosnie-Herzégovine étaient des pays pollués par les mines, les parties ont souligné l’importance de la coopération et de l’échange d’expériences dans ce domaine.