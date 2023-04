Ilham Aliyev : La position de la Bosnie-Herzégovine concernant l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan pendant l’occupation était très importante pour nous

Bakou, 13 avril, AZERTAC

« Aujourd’hui, au cours d’un large échange de vues, nous sommes parvenus à une position unifiée concernant le développement futur des relations entre la Bosnie-Herzégovine et l’Azerbaïdjan. En d’autres termes, ces relations vont désormais se développer sur une tendance ascendante », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans la déclaration à la presse avec la présidente de la Présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine, Željka Cvijanović, à Sarajevo.

Le président de la République a dit que l’histoire des relations entre les deux pays était excellente. Il a ajouté que les consultations et les contacts, notamment au niveau politique, avaient porté les relations à un niveau élevé.

« Nous nous sommes soutenus dans toutes les questions au sein des organisations internationales, et ce soutien se fait sentir encore aujourd’hui. La position de la Bosnie-Herzégovine concernant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’inviolabilité des frontières de l’Azerbaïdjan était très importante pour nous, et surtout pendant l’occupation », a souligné le chef de l’Etat.