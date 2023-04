Le président Ilham Aliyev : La Bosnie-Herzégovine a soutenu l’Azerbaïdjan pendant la Seconde guerre du Karabagh

Bakou, 13 avril, AZERTAC

« Il y a deux ans et demi, lorsque l'Azerbaïdjan a restauré son intégrité territoriale lors de la Seconde Guerre du Karabakh, la Bosnie-Herzégovine a fermement soutenu l'Azerbaïdjan et notre cause juste. C'est une position d'amitié et de fraternité, pour laquelle nous vous sommes reconnaissants », a déclaré dans la déclaration à la presse avec la présidente de la Présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine, Zeljka Cvijanovic, à Sarajevo.

« L’Azerbaïdjan a, à son tour, soutenu sans équivoque les intérêts de la Bosnie-Herzégovine dans toutes les questions, dont l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’inviolabilité des frontières », a souligné le chef de l’Etat.