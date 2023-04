Le président azerbaïdjanais : Une nouvelle page s’ouvre aujourd’hui dans les relations Azerbaïdjan-Bosnie-Herzégovine

Bakou, 13 avril, AZERTAC

« Aujourd’hui, une nouvelle page s’ouvre dans nos relations. Les négociations menées dans le cadre de la visite officielle créent de nombreuses opportunités. En particulier, la déclaration sur le partenariat stratégique signée aujourd’hui montre les orientations de notre développement futur », a estimé le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans la déclaration à la presse avec la présidente de la Présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine, Zeljka Cvijanovic, à Sarajevo.

« Nous tiendrons régulièrement des consultations politiques et diplomatiques. Dans le même temps, les travaux dans le domaine économique seront menés de manière plus ciblée. Une décision sur la Commission économique mixte a été prise. Au cours des négociations d’aujourd’hui, nous avons également convenu de créer un groupe de travail sur des projets spécifiques, et des mesures dans ce sens seront prises dans un court laps de temps », a fait savoir le chef de l’Etat.