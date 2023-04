Ilham Aliyev : Nous sommes intéressés par la coopération avec la Bosnie-Herzégovine en matière d’énergies renouvelables

Bakou, 13 avril, AZERTAC

« Il existe de très larges opportunités dans le domaine de l’énergie. La longueur du Corridor gazier méridional, initié par l’Azerbaïdjan, est de 3 500 kilomètres. Depuis un peu plus de deux ans, ce gazoduc achemine notre gaz naturel vers l’Europe. Il passe près des frontières de la Bosnie-Herzégovine. Ce serait bien si nous commencions à coopérer à la fois dans le domaine du gaz naturel. Des instructions appropriées ont déjà été données », a annoncé le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans la déclaration à la presse avec la présidente de la Présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine, Zeljka Cvijanovic, jeudi à Sarajevo.

« Dans le même temps, des recherches conjointes seront menées sur l’hydroélectricité et d’autres types d’énergies renouvelables. Je suis sûr qu’il sera possible de prendre des mesures sérieuses dans ce sens. L’Azerbaïdjan a investi des milliards de dollars dans des pays étrangers et, bien sûr, nous sommes très intéressés par la coopération avec la Bosnie-Herzégovine dans ce domaine », a déclaré Ilham Aliyev.