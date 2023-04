Ilham Aliyev : Une activité conjointe pour approfondir le dialogue interculturel peut être d’une grande importance

Bakou, 13 avril, AZERTAC

« Au cours des discussions d’aujourd'hui, nous avons également échangé sur l’approfondissement du dialogue interculturel et partagé notre expérience. Je pense qu’une activité conjointe peut être d’une grande importance aussi dans cette direction », a fait savoir le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans sa déclaration à la presse avec la présidente de la Présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine, Zeljka Cvijanovic, jeudi à Sarajevo.

« La Bosnie-Herzégovine et l’Azerbaïdjan sont des pays multiconfessionnels. De nombreux groupes ethniques vivent dans nos pays, et la coexistence de ces groupes ethniques dans la paix, le calme, l’amitié et la fraternité est la principale condition préalable pour la stabilité. Ici aussi, il existe de grandes opportunités d’échange d’idées, d’échange d’expériences, d’activités communes, y compris la coopération dans le domaine de la science et de l’éducation et au sein des organisations non gouvernementales », a ajouté le président Aliyev.