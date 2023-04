Zeljka Cvijanovic : En signant la déclaration aujourd’hui, nous sommes devenus des partenaires stratégiques

Bakou, 13 avril, AZERTAC

« En signant la déclaration aujourd’hui, nous sommes devenus des partenaires stratégiques », a déclaré la présidente de la Présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine, Zeljka Cvijanovic, dans sa déclaration à la presse avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Sarajevo jeudi 13 avril.

« Cette déclaration nous donnera l’occasion d’avoir un dialogue politique plus étroit et, en même temps, d’effectuer une coopération économique plus efficace. Grâce à cela, nous, les milieux d’affaires et les institutions gouvernementales, aurons à la fois des avantages économiques et, en même temps, une coopération dans le domaine de la sécurité », a déclaré la présidente de la Présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine, Zeljka Cvijanovic.