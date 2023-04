La Médiatrice azerbaïdjanaise exhorte les organisations internationales à réagir face au traitement inhumain à l’égard d’un militaire azerbaïdjanais

Bakou, 14 avril, AZERTAC

« Des documents photo et vidéo liés à la torture et au traitement inhumain à l’égard d’un militaire des forces armées azerbaïdjanaises ont été diffusés dans les médias arméniens », a déclaré la Médiatrice (Ombudsman) de la République d’Azerbaïdjan, Sebiné Aliyeva, en commentant le fait de torture et de traitement inhumain contre le militaire azerbaïdjanais détenu par l’Arménie.

« Il y a quelques jours, les informations sur deux militaires de l’armée azerbaïdjanaise portés disparus dans la zone frontalière avec l’Arménie en raison de mauvaises conditions météorologiques et la partie arménienne ont confirmé leur détention.

Les photos et vidéos publiées par les médias arméniens montrent clairement le fait de torture et d’autres actes inhumains à l’encontre d’un militaire azerbaïdjanais en violation des documents juridiques internationaux. Ainsi, à partir de la vidéo, on peut voir comment un militaire azerbaïdjanais, les mains attachées derrière le dos, est battu et insulté.

Conformément à la troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, les personnes qui ne prennent pas une part active aux hostilités doivent à tout moment être traitées avec humanité et les prisonniers de guerre doivent toujours être protégés contre les actes de violence et d’intimidation.

Faisant appel aux organisations internationales compétentes concernant le fait d’un tel traitement inhumain à l’encontre de notre militaire, en tant que Médiatrice de l’Azerbaïdjan, je les invite à réagir à ce fait et à appeler l’Arménie à remplir ses engagements découlant du droit international. En outre, j’exige que la représentation du Comité international de la Croix-Rouge en Arménie rende visite de toute urgence à ces militaires et fournisse des informations sur leur état », a ajouté le médiateur azerbaïdjanais.