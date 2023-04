Mark Eliyahu se produira de nouveau à Bakou

Bakou, 14 avril, AZERTAC

Le virtuose du kamantcha Mark Eliyahu se produira sur scène le 4 juin au palais Heydar Aliyev dans le cadre de la tournée « The Show Is About Love ».

Né au Daghestan, aujourd'hui province russe non loin de la Türkiye et de l'Iran influencée pendant des siècles par ces deux cultures, Mark Eliyahu a pour père un compositeur et pour mère une pianiste.

Sa mission est plutôt de diffuser de l'amour dans le monde, de guérir et de connecter.

Ce musicien israélien délivre une musique à mi-chemin entre Israël, le Daghestan, l'Azerbaïdjan et l'Iran.