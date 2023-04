La présidente du parlement azerbaïdjanais : L’Arménie poursuit une politique visant à aggraver délibérément la situation dans la région

Bakou, 14 avril, AZERTAC

Il est clair que l'Arménie profite de la présence de la mission de l'Union européenne dans ce pays et poursuit une politique visant à aggraver délibérément la situation, a déclaré la présidente du Milli Medjlis de la République d’Azerbaïdjan Sahibé Gafarova, dans son intervention lors de la 55e réunion du Conseil de l’Assemblée parlementaire de la Communauté des Etats Indépendants (CEI) à Saint-Pétersbourg le 14 avril.

La présidente du parlement azerbaïdjanais a indiqué que les forces armées arméniennes et les groupes armés arméniens illégaux continuaient de violer le cessez-le-feu le long de la frontière azerbaïdjano-arménienne et dans les territoires azerbaïdjanais où les soldats russes de maintien de la paix sont temporairement stationnés. Cela entraîne également des pertes de vie. Sahibé Gafarova a fait savoir que trois jours avant l'Arménie avait commis une autre provocation militaire à la frontière et que trois militaires azerbaïdjanais avaient été tués.