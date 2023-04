Réforme des retraites en France : un camion et une péniche de la CGT près de Notre-Dame pour protester contre Macron

Bakou, 14 avril, AZERTAC

La visite du Président français, Emmanuel Macron, vendredi à la cathédrale Notre-Dame, a été émaillée, de manifestations insolites organisées par des membres de la Confédération générale du travail (CGT), indique l’agence de presse turque Anadolu.

Bien que le parvis de la cathédrale ait été évacué en fin de matinée, peu avant l'arrivée du chef d'État, de son épouse Brigitte Macron et de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, les syndicalistes ont su faire preuve d'inventivité pour exprimer leur opposition à la réforme des retraites, sur laquelle le Conseil constitutionnel doit se prononcer, ce vendredi en fin de journée.

Tout d'abord, des membres de la CGT ont dévoilé une banderole « Ni 67, ni 64, les retraites : c’est 60 ans ! », depuis une péniche qui voguait sur la Seine et qui passait aux abords du monument historique.

Ensuite, dans les images filmées, par le journaliste, Rémy Buisine, on peut apercevoir une camionnette du syndicat, tourner à proximité de Notre-Dame. Sur un des côtés du véhicule, on peut lire le message "ta réforme, on n'en veut pas", et de l'autre "Macron démission".

Dans une seconde vidéo partagée sur le compte Twitter du journaliste de Brut, des gendarmes arrêtent le camion de la CGT à proximité de la cathédrale.

Lors de sa visite au monument historique endommagé, il y a quatre ans, par un incendie et dont les travaux de restauration se poursuivent, le Président français a tenu à souligner que "tenir le cap, c’est ma devise".

Vêtu d'un casque et d'une combinaison de chantier, le chef d'État français, qui s’était donné cinq ans pour reconstruire l’édifice, dont notamment la flèche effondrée le 15 avril 2019, a rappelé que la réouverture officielle du monument, au culte et à la visite, est prévue fin 2024.

Emmanuel Macron a, ensuite, remercié, les chefs d'entreprises et les ouvriers ayant participé à la restauration de la Cathédrale Notre-Dame.

"Merci, vous pouvez être fiers. Bon courage et on ne lâche rien pour les mois à venir", a déclaré le Président français.

La France est suspendue, ce vendredi, à la décision du Conseil constitutionnel, alors que les Sages de la rue de Montpensier vont se prononcer sur la réforme des retraites.

Avant leur décision qui devrait être rendue publique à 17 h 30 (UTC+2), les neuf membres du Conseil constitutionnel vont analyser mesure par mesure cette réforme afin de statuer sur leur compatibilité avec la Constitution. Ils devront vérifier à la fois le fond de la réforme et la constitutionnalité des outils législatifs utilisés par le gouvernement pour faire adopter le texte.

Les Sages devront également se prononcer sur le référendum d'initiative partagée (RIP) proposée par les députés de l'union de gauche, Nupes, afin de soumettre la réforme des retraites au suffrage populaire.

Au lendemain de la douzième journée de mobilisation contre le projet de loi, des manifestations et blocages se poursuivent dans l'ensemble de l'Hexagone.