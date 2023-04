L’OMT renforce la coopération en matière d’investissement dans le tourisme

Bakou, 14 avril, AZERTAC

L’Organisation mondiale du Tourisme intensifie son action ciblant les investissements à l’appui d’un tourisme plus résilient et plus durable en renforçant la coopération à la fois avec la communauté internationale et avec le secteur privé, indique le site officiel de l’OMT.

C'est dans ce contexte que l'OMT a rejoint World Investment for Development Alliance (WIDA), l'Alliance mondiale de l'investissement pour le développement. Au sein de l'Alliance, l'OMT s'emploiera à accroître aussi bien le niveau des investissements dans le secteur que leur efficacité, dans le but de soutenir et d'accélérer la mise en œuvre du Programme 2030 et de ses objectifs de développement durable.

Le Secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Trop souvent, ce sont les investissements qui manquent pour que se matérialisent nos ambitions partagées de construire un secteur du tourisme plus durable, plus inclusif et plus résilient. L'OMT est fière de rejoindre l'Alliance mondiale de l'investissement pour le développement et nous sommes enthousiastes à la perspective de travailler ensemble pour repenser et transformer les investissements au profit du tourisme. »

Le Président de WIDA, James Zhan, a ajouté pour sa part : « WIDA mesure pleinement le rôle prépondérant joué par l'OMT pour promouvoir les investissements dans le tourisme à l'appui du développement durable et d'une croissance inclusive. L'OMT partage assurément les mêmes valeurs que l'Alliance et peut apporter une contribution considérable à nos buts communs. »

Stimuler les investissements post-pandémie

Les données de l'OMT montrent qu'à la suite de la pandémie, les niveaux d'investissement dans le tourisme ont fortement chuté. Cette année, l'institution spécialisée des Nations Unies pour le tourisme célèbrera la Journée mondiale du tourisme (27 septembre) sur le thème des « investissements verts ». D'après le Secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili, il sera vital de pouvoir s'appuyer sur une coopération renforcée avec les acteurs privés pour augmenter les niveaux d'investissement et destiner les financements aux projets axés sur la durabilité.

« Je me félicite de la confirmation du nouvel accord de l'OMT avec Annual Investment Meeting, AIM » a déclaré M. Pololikashvili. « C'est une collaboration mutuellement bénéfique, car nous apprécions à sa juste valeur l'importante contribution que le secteur privé peut faire aux objectifs stratégiques de notre Organisation. »

Dans le droit fil de l'engagement pris par les deux organisations de coopérer aux fins de la mise en œuvre du protocole d'accord, l'OMT sera à la tête du « Débat sur l'investissement dans le tourisme », manifestation parallèle officielle programmée à la prochaine Réunion annuelle sur l'investissement (Annual Investment Meeting, AIM) qui aura lieu du 8 au 10 mai à Abou Dhabi (Émirats arabes unis).

Le Président d'AIM, Dawood Al Shezawi, a déclaré : « La mission d'AIM a été d'offrir une plateforme interactive capable de générer des opportunités d'investissement, pour non seulement resserrer les relations économiques entre les pays, mais aussi aborder des problématiques ayant de profondes répercussions à l'échelle mondiale. Nous voulons aussi que la plateforme rassemble les éléments les plus talentueux de tous les secteurs pour offrir des solutions et reproduire à grande échelle les idées pour le développement. C'est une chance précieuse de coopérer avec l'OMT et nous sommes certains que ce sera une collaboration fructueuse. »