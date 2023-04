Sahibé Gafarova : L'Arménie ne remplit toujours pas ses obligations concernant l'ouverture du corridor de Zenguézour

Bakou, 14 avril, AZERTAC

« Le renforcement de la rhétorique des autorités arméniennes visant à s'immiscer dans la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, ainsi que dans ses affaires intérieures, suscite une grave préoccupation », a déclaré la présidente du Milli Medjlis de la République d’Azerbaïdjan Sahibé Gafarova, dans son intervention lors de la 55e réunion du Conseil de l’Assemblée parlementaire de la Communauté des Etats Indépendants (CEI) à Saint-Pétersbourg le 14 avril.

« Contrairement à ses engagements, l'Arménie n'a toujours pas complètement retiré ses forces armées des territoires azerbaïdjanais où les soldats russes de maintien de la paix sont temporairement stationnés. Environ 10 000 militaires des forces armées arméniennes se trouvent toujours sur le territoire azerbaïdjanais. En outre, l'Arménie utilise la route de Latchine pour le transport de mines, de matériel militaire et d'armes, pour la rotation du personnel dans les territoires de l'Azerbaïdjan où des soldats russes de maintien de la paix sont temporairement stationnés, ainsi que pour le transport de minerais azerbaïdjanais illégalement exploités vers l'Arménie », a fait savoir Sahibé Gafarova.

La présidente du parlement a souligné que la manifestation pacifique lancée par les représentants de la société civile azerbaïdjanaise sur la route Latchine-Khankendi depuis le 12 décembre 2022 ne vise qu’à protester contre tout cela. La route de Latchine ne doit être utilisée qu'à des fins humanitaires. Le passage sans entrave de plus de 6 000 véhicules appartenant aux soldats russes de maintien de la paix et au Comité international de la Croix-Rouge, de personnes ayant besoin d'une assistance médicale et de marchandises humanitaires par la route de Latchine prouve que les affirmations de l'Arménie concernant le blocus de cette route et la soi-disant « catastrophe humanitaire » sont totalement fausses.

Sahibé Gafarova a dit : « La proposition de l'Azerbaïdjan d'établir un poste de contrôle frontalier sur la route de Latchine à la frontière arméno-azerbaïdjanaise assurera la transparence dans l'utilisation de cette route. Mais, l’Arménie n'accepte pas la proposition. Dans le même temps, l’Arménie ne remplit toujours pas ses obligations concernant l'ouverture du corridor de Zenguézour conformément à la Déclaration tripartite. »