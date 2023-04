Le 15 avril 2019 : date de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Bakou,15 avril, AZERTAC

Le lundi 15 avril 2019, à 18h54, une caméra de la Préfecture de police de l'île de la Cité, au cœur de Paris, a détecté de la fumée qui sortait de la flèche de la cathédrale, selon le site herodote.net.

C'était l'amorce d'un brasier qui allait détruire la « forêt » ou charpente de Notre Dame de Paris, en partie vieille de huit siècles. La flèche et la voûte allaient rapidement s'effondrer à leur tour mais au prix d'un effort surhumain, les pompiers allaient toutefois arriver à préserver l'essentiel de la structure ainsi que la façade et ses deux tours. La France et une large fraction de la planète sont demeurées en état de sidération devant ce drame, télévisé en direct dans le monde entier.

Il semble que le drame ait été provoqué par une accumulation de détails (panne d'un détecteur, erreur d'un surveillant...) comme en d'autres circonstances plus ou moins comparables. Mais Notre-Dame a été aussi victime du désintérêt de la classe politique pour la sauvegarde du patrimoine et de sa trop facile propension à restreindre les crédits au nom des sacro-saints « critères de Maastricht ».