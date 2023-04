La Chine lance une campagne de lutte contre les fausses informations dans le cyberespace

Bakou, 15 avril, AZERTAC

Le ministère chinois de la Sécurité publique a lancé une campagne de lutte contre les fausses informations dans le cyberespace, indique l’agence de presse Xinhua.

La campagne, qui durera cent jours, intervient alors que de fausses informations liées à certains incidents très médiatisés de ces dernières années ont semé le trouble dans le cyberespace, a indiqué le ministère.

La police luttera contre les personnes qui organisent, planifient ou participent à la fabrication ou à la diffusion de fausses informations sur Internet, et contre les groupes qui utilisent des incidents pour créer de fausses informations et attirer l'attention dans le but d'acquérir illégalement des profits, selon le ministère.

Dans le cadre de la campagne, les entreprises d'Internet ayant de sérieux problèmes à cet égard seront rectifiées et les comptes illégaux seront supprimés des plateformes en ligne concernées.

Le ministère a également appelé le public à garder la tête froide et à rester vigilant afin d'endiguer la propagation de fausses informations dans le cyberespace.