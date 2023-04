La Communauté de l’Azerbaïdjan occidental publie une déclaration sur l’outrage au drapeau azerbaïdjanais à Erevan

Bakou, 15 avril, AZERTAC

La communauté de l'Azerbaïdjan occidental a publié une déclaration sur l’outrage au drapeau azerbaïdjanais à Erevan.

La déclaration indique ce qui suit :

« Un jour seulement après que des images illustrant la torture sur un soldat azerbaïdjanais ont circulé en Arménie, un autre acte de haine contre l’Azerbaïdjan a été commis dans ce pays. Lors de la diffusion mondiale de la cérémonie d’ouverture du Championnat d’Europe d’haltérophilie à Erevan, capitale de l’Arménie, l’un des organisateurs du championnat, employé de la Télévision publique arménienne et célèbre designer dans ce pays, a brûlé de manière flagrante le drapeau azerbaïdjanais.

Bien que la profanation des attributs d’État de pays étrangers soit considérée comme un crime dans la législation arménienne, le même jour, la police a libéré la personne ayant perpétré ce crime sous les yeux de la communauté internationale. Ce qui est douloureux, c’est que l’outrage au drapeau azerbaïdjanais sur la scène a été applaudi par les spectateurs. Cette personne libérée par la police a été accueilli en héros par les masses dont des parlementaires de ce pays.

Tous ces éléments sont des indicateurs de la politique de haine ethnique systématique et soutenue par l’État menée contre l’Azerbaïdjan ainsi que de l’Azerbaïdjanophobie en Arménie. Les organisateurs de tels actes de haine publique en Arménie visent à aggraver la discorde entre les peuples et à empêcher les Azerbaïdjanais d’y retourner en créant un climat de peur.

La réponse inadéquate de la communauté internationale aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre commis par l’Arménie ouvre la voie au renforcement de la politique de discrimination raciale dans le pays ainsi que des tendances xénophobes dans la société. Par conséquent, nous exhortons la communauté internationale à évaluer de manière adéquate les crimes contre l’humanité commis par l’Arménie, tels que le nettoyage ethnique et la discrimination raciale.

La Communauté de l’Azerbaïdjan occidental condamne fermement le crime commis contre le drapeau national de l’Azerbaïdjan et demande au gouvernement arménien de mettre immédiatement fin à ses politiques et pratiques qui incitent à la haine et à la discrimination contre les Azerbaïdjanais, de traduire en justice les auteurs de crimes contre les Azerbaïdjanais et de cesser immédiatement de les glorifier.

Tout cela met une fois de plus en relief la nécessité d’un mécanisme approprié de vérification, de garantie juridique et de sécurité pour notre retour en Arménie ».