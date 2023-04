Une cérémonie organisée au siège de l’ICESCO à l’occasion de la Journée internationale de la Miséricorde

Bakou, 15 avril, AZERTAC

Le siège de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) à Rabat a accueilli, vendredi 14 avril 2023 pour la deuxième année consécutive, une grande cérémonie organisée par l’ICESCO en partenariat avec la Rabita Mohammadia des Oulémas du Royaume du Maroc et la Ligue islamique mondiale, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Miséricorde, qui correspond au 21 avril de chaque année, selon le site web de l’ICESCO.

La cérémonie, à laquelle ont participé de hauts responsables, des ambassadeurs, des représentants d’organismes internationaux, des penseurs et des professeurs universitaires, a commencé par une récitation de versets du Saint Coran, suivie d’une présentation générale par Dr Abdelilah Benarafa, Directeur général adjoint de l’ICESCO, dans laquelle il a passé en revue les étapes les plus marquantes du lancement de l’initiative de la Journée mondiale de la miséricorde, depuis son annonce dans les recommandations de la conférence sur « Les valeurs civilisationnelles dans la Sirah du Prophète » tenue au siège de l’ICESCO en mai 2021, et son approbation par le Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l’Organisation du Monde Islamique réuni à Islamabad en mars 2022, puis sa soumission par le Royaume du Maroc à l’Assemblée générale des Nations Unies pour adoption au niveau international, et enfin sa célébration en ce jour pour la deuxième année consécutive.

Il a précisé que le but de la proclamation de cette journée va au-delà des dimensions cérémonielles vers un fondement civilisationnel humain d’une éthique de la miséricorde imprégnant tout le monde sans discrimination, en ajoutant qu’il s’agit d’une incarnation des efforts humains continus vers la volonté de bonté et de coexistence, et en mettant en exergue les efforts déployés afin d’inclure les indicateurs de miséricorde dans tous les domaines du développement.

Dans son allocution, Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, a affirmé que l’humanité n’a jamais connu une personne miséricordieuse parmi des gens comme notre Prophète Mohammad (PSL), en soulignant que les grands écrivains et penseurs essaient toujours de cerner les scènes de la miséricorde mahométane, qui est une miséricorde divine dédiée à l’humanité.

Il a ajouté que l’humanité aujourd’hui a cruellement besoin de pages de perfection humaine miséricordieuse alors qu’elle fluctue dans le tumulte de ses conflits et l’enfer de ses différences, en soulignant que le comportement global au milieu de la confusion et de l’anxiété n’a qu’à suivre l’exemple de la lueur de la miséricorde mahométane.

Le Directeur général de l’ICESCO a indiqué que l’Organisation a pris l’initiative de proposer la proclamation du 21 avril Journée internationale de la Miséricorde, en remerciant le Ministère marocain des Affaires étrangères pour son appui à cette initiative.

Pour sa part, Dr Ahmed Abbadi, Secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas du Royaume du Maroc, a déclaré que le Prophète (PSL) a fait renaitre le concept de miséricorde globale qui s’est manifestée dans ses qualités.

Il a souligné les dimensions du concept de miséricorde et ses manifestations, représentées par le monothéisme, la communication, l’acclamation, la perspicacité et la bienveillance, en passant en revue les spécificités de chaque qualité, et en affirmant que toutes ces manifestations conduisent au bonheur et à la miséricorde dans son sens le plus large.

A l’issue de la cérémonie, M. Najib Rhiati, Conseiller culturel du Directeur général de l’ICESCO, a remercié les participants pour leur participation à la célébration de la Journée internationale de la Miséricorde.