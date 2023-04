Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva félicitent les athlètes turcs ayant remporté des médailles au Championnat d’Europe à Erevan

Bakou, 17 avril, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et la première dame Mehriban Aliyeva ont envoyé un message de félicitations aux athlètes turques Cansu Bektas et Gamze Altun, qui ont respectivement remporté les médailles d’or et d’argent au Championnat d’Europe d’haltérophilie à Erevan.

« Nous vous félicitons sincèrement pour avoir remporté les médailles d’or et d’argent au Championnat d’Europe d’haltérophilie à Erevan.

Le fait que vous ayez fait preuve d’un haut niveau de compétence, de détermination et de volonté pour hisser le drapeau national de la Türkiye à l’échelle mondiale sous l’hymne turc a rendu heureux tout le peuple azerbaïdjanais.

Nous vous exprimons notre gratitude particulière pour avoir dédié vos victoires à l’Azerbaïdjan. Cela prouve une fois de plus que la Türkiye nous représente toujours et soutient notre juste cause partout où l’Azerbaïdjan n’est pas présent. C’est une autre manifestation de la fraternité indestructible entre l’Azerbaïdjan et la Türkiye.

Nous sommes fiers de vous et vous souhaitons de nombreuses autres victoires à l’avenir », indique le message de félicitations.