L’armée soudanaise dément la prise du palais présidentiel par les paramilitaires du soutien rapide

Bakou, 17 avril, AZERTAC

L’armée soudanaise a démenti, ce lundi, la prise de son quartier général et du palais présidentiel à Khartoum par les Forces paramilitaires de soutien rapide, indique l’agence de presse turque Anadolu.

Selon un communiqué rendu public par l'armée soudanaise, « Certains médias de la milice rebelle ont diffusé de nombreux mensonges pour tromper l'opinion publique ».

« La situation opérationnelle jusqu'à présent dans la capitale fait état d’affrontements limités autour du commandement général et du centre de Khartoum », a ajouté la même source.

D’après le même communiqué, « Les forces armées ont le contrôle total de tous les quartiers généraux, et il n'y a aucun fondement dans ce qui est diffusé à propos de la prise du quartier général par l'ennemi ou du palais présidentiel ».

Plus tôt dans la journée du lundi, les Forces paramilitaires de soutien rapide ont annoncé qu'elles avaient remporté des « victoires écrasantes » lors des combats contre l'armée et qu'elles avaient pris « le contrôle total » du Palais républicain de la capitale Khartoum, et de ses environs.

Les Forces de soutien rapide ont déclaré par voie de communiqué qu'elles « s'engagent dans une bataille fatidique pour mettre un terme définitif au groupe putschiste qui dirige l'armée », selon leur expression.

Dans son communiqué, l'armée soudanaise a déclaré que ses forces aériennes « ont mené des frappes contre plusieurs cibles hostiles, et cela se poursuivra jusqu'à la liquidation de la dernière poche de résistance de la milice rebelle dans la capitale, qui a commencé à effectuer des pillages sporadiques des biens des citoyens sans défense sous la menace des armes ».

Pour la troisième journée consécutive, la capitale Khartoum, et plusieurs autres villes soudanaises sont les théâtres de combats entre l'armée soudanaise et les Forces paramilitaires de soutien rapide.

L'armée et les paramilitaires s’accusent mutuellement d’avoir commencé les hostilités contre leurs quartiers généraux respectifs, en plus des allégations de prises des positions appartenant à la partie adverse. L'armée régulière soudanaise a qualifié les paramilitaires du soutien rapide de forces « rebelles », à la suite des mouvements de ces dernières dans plusieurs villes sans l'autorisation de l’état-major militaire.

Les affrontements armés sont l’aboutissement de plusieurs mois d'escalade des tensions entre l'armée et son partenaire paramilitaire des Forces de soutien rapide, devenu un adversaire à la suite des dissensions autour du processus d'intégration des forces paramilitaires de soutien rapide au sein de l'armée régulière.